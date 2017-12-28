حفل تكريم اللواء محسن فنيش بمناسبة إحالته على التقاعد

الأربعاء, 28 شباط 2018

ترأس قائد الجيش العماد جوزاف عون قبل ظهر اليوم في اليرزة، حفل تكريم عضو المجلس العسكري - المدير العام للإدارة اللواء محسن فنيش بمناسبة إحالته على التقاعد، حضره رئيس الأركان اللواء الركن حاتم ملّاك وأعضاء المجلس العسكري وعدد من كبار ضباط القيادة. وقد ألقى العماد عون كلمة نوّه فيها بإنجازات اللواء فنيش الذي ترك بصماته في جميع الوظائف التي شغلها، كما أثنى على الخطوات التي قام بها في المديرية العامة للإدارة في سبيل تطويرها وتعزيز إمكاناتها، إلى جانب الجهد المميز الذي بذله خلال أداء مسؤولياته كعضو في المجلس العسكري. بدوره شكر اللواء فنيش قائد الجيش على ما أبداه من اهتمام ورعاية وتكريم، معاهداً الوفاء للمؤسسة العسكرية التي تشكل ضمانة استقرار الوطن وسيادته واستقلاله.

وفي ختام الحفل قدم العماد عون للمحتفى به درع الجيش عربون شكر وتقدير.