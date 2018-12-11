حفل تلاوة أمر اليوم لمناسبة عيد الاستقلال الـ75 في مبنى وزارة الدفاع الوطني

الأربعاء, 21 تشرين الثاني 2018

أقيم قبل ظهر اليوم في باحة وزارة الدفاع الوطني في مناسبة الذكرى الخامسة والسبعين للاستقلال، احتفال رمزي ترأسه نائب رئيس الأركان للعديد العميد الركن خليل يحي ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون، وحضره ضباط أجهزة القيادة، والموظفون المدنيون التابعون لها. وبعد إجراء مراسم رفع العلم، تلا العميد الركن يحي أمر اليوم الذي وجهه قائد الجيش العماد جوزاف عون إلى العسكريين بالمناسبة.

وفي الإطار نفسه، أقيمت احتفالات رمزية في قيادات المناطق العسكرية والوحدات الكبرى والقطع المستقلة، تخللتها تلاوة أمر اليوم ووضع أكاليل من الزهر على الأنصاب التذكارية للشهداء.