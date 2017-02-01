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حفل توزيع جوائز للطلاب الجامعيين الفائزين بالمراتب الثلاث الأولى لأفضل ملصق إعلاني وشعر وعمل فني لمناسبة عيد الاستقلال الـ "75"
الخميس, 20 كانون الأول 2018
أسماء الفائزين جاءت على الشكل الآتي:
عن فئة الملصق الإعلاني:
- المرتبة الأولى: كارمن أحوش من الجامعة اللبنانية ــــ كلية الفنون والعمارة ـــــ الفرع الثاني.
- المرتبة الثانية: ماريا مقصود من جامعة الروح القدس ـــــ الكسليك (USEK).
- المرتبة الثالثة: محمود حسون من الجامعة اللبنانية الدولية ــــ (LIU) صيدا.
عن فئة الشعر:
- المرتبة الأولى: رباب الموسوي من الجامعة اللبنانية-كلية الآداب والعلوم الإنسانية ــــ الفرع الرابع.
- المرتبة الثانية: نور معتوق من الجامعة الأميركية في بيروت (AUB).
- المرتبة الثالثة: دانا بيومي من الجامعة اللبنانية الدولية ــــ (LIU) صيدا.
عن فئة العمل الفني:
- المرتبة الأولى: نورا حسن من الجامعة اللبنانية ـــ معهد العلوم الاجتماعية ـــ الفرع الخامس.