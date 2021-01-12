حفل ختامي لخفراء متمرنين من الجمارك في معهد تدريب الأفراد

الثلاثاء, 02 شباط 2021

أقيم قبل ظهر اليوم حفل ختامي لعناصر من المديرية العامة للجمارك، تابعوا دورة تنشئة عسكرية في معهد تدريب الأفراد في عرمان. حضر الحفل قائد المعهد العميد الركن يعقوب معوض ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون، والمدير العام للجمارك بالإنابة السيد ريمون الخوري وعدد من الضباط.

وألقى العميد الركن معوض كلمة جاء فيها: "يعدّ تخرّجكم بارقة أمل وسط الأزمات التي يشهدها لبنان، فأنتم تثبتون بعزيمتكم وإصراركم وتفانيكم أنّ الوطن ما زال حيًّا قويًّا نابضًا بطاقة شبابه، وأنّ مؤسّساته ماضية نحو الأمام في مسيرة التقدّم المستمرّ رغم الصعوبات الجمّة والتحديات الكبيرة التي تواجهها". كما ألقى السيد خوري كلمة هنّأ فيها المتخرجين على نجاحهم بعد الجهود التي بذلوها، معرباً عن شكره لقيادة الجيش على ما قدّمته من إمكانات وتسهيلات لإتمام الدورة رغم صعوبة الظروف.

وفي ختام الحفل أقيم عرض عسكري شارك فيه المتخرجون.