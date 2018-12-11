حفل غداء بمناسبة عيد الاستقلال بحضور قائد قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان

الخميس, 29 تشرين الثاني 2018

لمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين للاستقلال، أقيم ظهر اليوم في مطعم استراحة صور السياحية حفل غداء تكريمي لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، حضره العميد الركن روبير العلم ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون، وقائد قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان الجنرال Stefano del Col، وعدد من الضباط والشخصيات الرسمية والروحية. وقد ألقى العميد الركن العلم كلمة بالمناسبة نوّه فيها بتضحيات القوات الدولية وتعاونها الوثيق مع الجيش في إطار تنفيذ القرار 1701، ثمّ ألقى الجنرال Del Col كلمة أشاد فيها بدور الجيش اللبناني في الحفاظ على استقرار لبنان، مؤكداً تمسك القوات الدولية برسالة السلام التي أتت من أجلها، وإقامة أفضل علاقات التعاون مع الجيش وسكان المناطق الحدودية.