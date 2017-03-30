حملة وطنية تذكيرية للتوعية من مخاطر الألغام والقنابل العنقودية والذخائر غير المنفجرة

التاريخ نوع النشاط المكان ملاحظات

30/3/2017 اعتباراً من الساعة 8.45 إقامة يوم توعية من مخاطر الألغام يشمل: إلقاء محاضرة.

إقامة حقل ألغام وهمي وتنفيذ عرض تدليلي حول كيفية إزالة الألغام بمشاركة فوج الهندسة، دائرة الأعمال المتعلقة بالألغام UNMAS وقوات الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في لبنان.

عرض مسرحية دمى للتوعية من مخاطر الألغام من قبل المجموعة الإستشارية للألغام "ماغ".

لعبة أسئلة وأجوبة حول التوعية من مخاطر الألغام.

توزيع هدايا، ميداليات وكؤوس على المشاركين. بلاط - المتوسطة الرسمية

1/4/2017 اعتباراً من الساعة 10.00 إقامة يوم رياضي على الدراجات الهوائية "Sour by Bike".

عرض تدليلي حول كيفية كشف الألغام من قبل قوات الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في لبنان.

عرض نماذج عن الألغام والقنابل العنقودية وإجراء عملية نقل مصاب. بلدية صور

2/4/2017 اعتباراً من الساعة 9.00 سباق ماراثون وتوزيع كؤوس وميداليات ومنشورات توعية، وعرض نماذج عن الألغام والقنابل العنقودية. بلدية جزين

3/4/2017 اعتباراً من الساعة 8.45 إقامة يوم توعية من مخاطر الألغام يشمل: إلقاء محاضرة.

إقامة حقل ألغام وهمي وتنفيذ عرض تدليلي حول كيفية إزالة الألغام بمشاركة فوج الهندسة، دائرة الأعمال المتعلقة بالألغام UNMAS وقوات الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في لبنان.

عرض مسرحية دمى للتوعية من مخاطر الألغام من قبل المجموعة الإستشارية للألغام "ماغ".

لعبة أسئلة وأجوبة حول التوعية من مخاطر الألغام.

توزيع هذايا، ميداليات وكؤوس على المشاركين. (سوق الخان) حاصبيا- راشيا الفخار

4/4/2017 اعتباراً من الساعة 10.00 إقامة يوم توعية من مخاطر الألغام يشمل: معرض صور عن التوعية وأشغال حرفية ويدوية من إنتاج مصابي الألغام.

إقامة حقل ألغام وهمي وعرض تدليلي حول كيفية إزالة الألغام.

إقامة مرسَم لرواد المعرض حول الألغام وتوزيع مواد توعية على الزائرين.

غداء تكريمي. بنت جبيل- المركز الثقافي التابع للبلدية

5/4/2017 اعتباراً من الساعة 11.00 إفتتاح عرض مسرحية الدمى لتوعية الأطفال من مخاطر الألغام، يليه حفل غداء يتم خلاله تقديم دروع تذكارية بإسم المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام إلى جمعيات اللجنة الوطنية للتوعية من مخاطر الألغام. مسرح دوار الشمس الطيونة - بيروت

6/4/2017 اعتباراً من الساعة 9.00 سباق "Rally Paper" يتخلله معرض يضم نماذج عن الألغام والقنابل العنقودية، وتوزيع هدايا على المشاركين. زحلة – ملاعب مارون جبرايل وشربل الباشا

7/4/2017 اعتباراً من الساعة 10.00 إقامة نشاط توعية من مخاطر الألغام. النبطية – المدينة الكشفية الشبابية