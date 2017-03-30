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حملة وطنية تذكيرية للتوعية من مخاطر الألغام والقنابل العنقودية والذخائر غير المنفجرة
تعلن قيادة الجيش – مديرية التوجيه، عن قيام المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام، بالتعاون مع اللجنة الوطنية للتوعية من مخاطر الألغام، بإطلاق حملة وطنية تذكيرية للتوعية من مخاطر الألغام والقنابل العنقودية والذخائر غير المنفجرة، اعتباراً من 30 / 3 /2017 ولغاية 7 / 4 /2017، تتخللها أنشطة رياضية وثقافية مختلفة. لذا تتشرف هذه القيادة، بدعوة وسائل الإعلام إلى حضور وقائع الحملة وتغطيتها، وفقاً للبرنامج الآتي:
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التاريخ
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نوع النشاط
|
المكان
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ملاحظات
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30/3/2017
اعتباراً من الساعة 8.45
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إقامة يوم توعية من مخاطر الألغام يشمل:
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بلاط - المتوسطة الرسمية
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1/4/2017
اعتباراً من الساعة 10.00
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بلدية صور
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2/4/2017
اعتباراً من الساعة 9.00
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بلدية جزين
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3/4/2017
اعتباراً من الساعة 8.45
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إقامة يوم توعية من مخاطر الألغام يشمل:
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(سوق الخان) حاصبيا- راشيا الفخار
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4/4/2017
اعتباراً من الساعة 10.00
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إقامة يوم توعية من مخاطر الألغام يشمل:
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بنت جبيل-
المركز الثقافي التابع للبلدية
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5/4/2017
اعتباراً من الساعة 11.00
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مسرح دوار الشمس الطيونة - بيروت
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6/4/2017
اعتباراً من الساعة 9.00
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زحلة – ملاعب مارون جبرايل وشربل الباشا
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7/4/2017
اعتباراً من الساعة 10.00
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النبطية – المدينة الكشفية الشبابية
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أنصار - ملعب الإمام الصدر
- ملاحظة :
- لمزيد من الاستفسار عن برنامج الحملة الاتصال بالضابط المنسق على الرقم: 902208/ 03
- يمكن الاطلاع على برنامج الحملة على موقع الجيش الالكتروني: www.lebarmy.gov.lb