خدمات الشحن البحري للعتاد المحقق غب الطلب من مرافىء الولايات المتحدة الأميركية الى لبنان وبالعكس لصالح الجيش خلال العام 2019

الأربعاء, 03 نيسان 2019

مناقصة عامة
========

الساعـة الثالثة عشرة من نهـار الخميس الواقـع في 25 /  4/ 2019 تجري وزارة الدفـاع الوطني – المديريـة العامـة للإدارة- مصلحة العتاد في قاعة المناقصات الكائنة في مبنى عفيف معيقل – أول طريق الحدت مناقصة عامة لتلزيـم :
خدمات الشحن البحري للعتاد المحقق غب الطلب من مرافىء الولايات المتحدة الأميركية الى لبنان وبالعكس لصالح الجيش خلال العام 2019 .


موضوع دفتر الشروط الخاص رقم 8/ م ع إ / م ع /1 تاريخ 1 / 3 / 2019.
يمكن لمن يرغب الإشتراك في المناقصة العامـة  هذه الإطـلاع على دفتر الشروط الخاص في المديريـة العامـة للإدارة – مصلحة العتاد في مبنى عفيف معيقل خلال أوقات الدوام الرسمي .

 

ترسل العروض بالبريد المضمون المغفل الى العنوان التالي :

وزارة الدفاع الوطني – المديرية العامة للإدارة - مصلحة المالية - مكتب عقد النفقات – اليرزة .
يجب أن تصل عروض  المتعهدين قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق اليوم المحدد للتلزيم .