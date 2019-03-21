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خدمات الشحن البحري للعتاد المحقق غب الطلب من مرافىء الولايات المتحدة الأميركية الى لبنان وبالعكس لصالح الجيش خلال العام 2019
مناقصة عامة
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الساعـة الثالثة عشرة من نهـار الثلاثاء الواقـع في 26 / 11 / 2019 تجري وزارة الدفـاع الوطني – المديريـة العامـة
للإدارة- مصلحة العتاد في قاعة المناقصات الكائنة في مبنى عفيف معيقل – أول طريق الحدت مناقصة عامة لتلزيـم :
خدمات الشحن البحري للعتاد المحقق غب الطلب من مرافىء الولايات المتحدة الأميركية الى لبنان وبالعكس لصالح الجيش خلال العام 2019 .
موضوع دفتر الشروط الخاص رقم 8/ م ع إ / م ع /1 تاريخ 1 / 3 /2019.
يمكن لمن يرغب الإشتراك في المناقصة العامـة هذه الإطـلاع على دفتر الشروط الخاص في المديرية العامة للإدارة –مصلحة العتاد في مبنى عفيف معيقل خلال أوقات الدوام الرسمي .
ترسل العروض بالبريد المضمون المغفل الى العنوان التالي :
وزارة الدفاع الوطني – المديرية العامة للإدارة - مصلحة المالية - مكتب عقد النفقات – اليرزة .
يجب أن تصل عروض المتعهدين قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق اليوم المحدد للتلزيم .