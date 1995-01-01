الأربعاء, 18 كانون الثاني 2023

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 18 /1 /2023 ما بين الساعة 9.00 والساعة 13.00، خرق حاضور حفارة تابعة للعدو الإسرائيلي الخط الأزرق في سهل مرجعيون قرب بلدة كفركلا على مرحلتين لمسافة مترين. نفّذت قوة من الجيش انتشاراً في مكان الخرق، وألزمت العدو الإسرائيلي التوقّف عن متابعة الأشغال عند الخط الأزرق. كما حضرت دورية من اليونيفيل للتحقّق من الخرق.

تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.