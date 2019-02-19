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خرق دورية تابعة للعدو الاسرائيلي قوامها 4 عناصر الخط الأزرق مقابل بلدة كفركلا
الأربعاء, 06 آذار 2019
صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:
أقدمت دورية تابعة للعدو الإسرائيلي قوامها 4 عناصر بتاريخه الساعة 13.30، على خرق الخط الأزرق مقابل بلدة كفركلا بطول حوالى 45 متراً وعرض حوالى 1.8 متراً داخل الأراضي اللبنانية ، ثم غادرت عند الساعة 15.00 إلى داخل الأراضي المحتلة.
وقد اتخذت وحدات الجيش المنتشرة في المنطقة الإجراءات المناسبة، وتجري متابعة الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.