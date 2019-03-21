خرق دورية تابعة للعدو الاسرائيلي قوامها 8 عناصر الخط الأزرق مقابل بلدة رأس الناقورة

السبت, 28 أيلول 2019

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

أقدمت دورية تابعة للعدو الإسرائيلي قوامها 8 عناصر بتاريخ 27 / 9 / 2019 الساعة 17.10، على خرق الخط الأزرق مقابل بلدة رأس الناقورة لمسافة حوالى 30 متراً، ثمّ غادرت عند الساعة 18.00 إلى داخل الأراضي المحتلة. وبنفس التوقيت إقترب زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي لمسافة حوالى 100 متراً وغادر عند عودة عناصر العدو المذكورة إلى داخل الأراضي المحتلة.

وقد اتخذت وحدات الجيش المنتشرة في المنطقة الإجراءات المناسبة، وتجري متابعة الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.