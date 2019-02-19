خرق دورية راجلة تابعة للعدو الإسرائيلي الخط الأزرق مقابل بلدة كفركلا

الأحد, 03 آذار 2019

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخه الساعة 13.15، أقدمت دورية راجلة تابعة للعدو الإسرائيلي على خرق خط الإنسحاب (الخط الأزرق) مقابل بلدة كفركلا بطول حوالي 45 متراً وعرض حوالي 1.8 متراً باتجاه الأراضي اللبنانية، ثم عادت وانسحبت باتجاه الأراضي المحتلة. وقد اتخذت وحدات الجيش المنتشرة في المنطقة الإجراءات المناسبة، وتجري متابعة الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.