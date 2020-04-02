خرق زورقين حربيَيْن تابعين للعدو الإسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية

الاثنين, 13 نيسان 2020

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي، بتاريخ 13/ 4/ 2020 ما بين الساعة 07.15 والساعة 08.28، المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة على ثلاث مراحل، ولمسافة أقصاها حوالى 315 متراً.

وما بين الساعة 10.10 والساعة 10.45، أقدم زورق معادٍ مماثل على خرق البقعة البحرية المذكورة على مرحلتين، لمسافة أقصاها حوالى 407 أمتار.

تتمُّ متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.