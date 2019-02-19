خرق عمال تابعين للعدوّ الإسرائيلي الخط الأزرق مقابل بلدة كفركلا

الاثنين, 04 آذار 2019

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

إلحاقاً لبيانها السابق المتعلِّق بقيم أحد عمال العدوّ الإسرائيلي بخرق الخط الأزرق، أقدم عمال تابعون للعدوّ الإسرائيلي بتاريخه الساعة 13.50، على خرق الخط الأزرق مقابل بلدة كفركلا بطول حوالى 45 متراً وعرض حوالى 1.8 متراً داخل الأراضي اللبنانية، ثم غادروا باتجاه الأراضي المحتلة عند الساعة 14.30.

وقد اتخذت وحدات الجيش المنتشرة في المنطقة الإجراءات المناسبة، وتجري متابعة الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.