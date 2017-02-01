خلاصة توصيات الورشة

إعداد: باسكال معوض بو مارون

• تبنّي مفهوم «المتقاعدون طاقات مهدورة، يجب تفعيلها واستثمارها».

• انشاء مؤسّسة تدريب وتوجيه وإرشاد من أجل تدريب الموظّفين (مدنيّين- عسكريّين) المُقبِلين على التقاعد بغية تهيئتهم للمرحلة الجديدة وتقديم المساعدة لهم في مختلف المجالات.

• تأمين العناية الصحّية الالزاميّة لجميع المواطنين، مع دراسة وضع الصناديق الضامنة لناحية دمجها أو إبقائها على ما هي عليه.

• تطوير خطّة الضمان الاجتماعي للعام 1963 وإعادة الاعتبار لمجلس إدارة الضمان الاجتماعي.

• تأمين تمويل مُستدام لتوفير التقديمات المناسبة من الناحيتين الاجتماعيّة والاقتصاديّة.

• تأليف لجنة، ضمن منظومة الأمن القومي تابعة لرئاسة الجمهوريّة، تضمّ خبراء لوضع خطّة وبرامج تعيد بناء الحماية الإجتماعيّة.

• الموافقة على إجراء دراسة إحصائيّة ميدانيّة لواقع الضبّاط المتقاعدين، بغية معرفة واقع نشاطاتهم، طاقاتهم ورغباتهم في النشاطات المجتمعيّة، إضافة إلى معرفة أسباب عزوفهم عن الانتساب إلى رابطة القوّات المسلّحة وآرائهم في سبل تطويرها.

• إصدار النصوص التي توجب مشاركة ممثّل للمتقاعدين من قبل الرابطة في اللجان والأعمال التي تقوم بها المؤسّسات عند دراسة الرواتب والتعويضات والتقديمات.

• تفعيل المكاتب المسؤولة عن التقاعد في المؤسّسات الأم، واعتماد مكاتب للمتقاعدين لمتابعة شؤونهم ومراجعتهم في وزارة الماليّة.

• التشدّد في تنظيم التعامل مع المتقاعدين في جميع مراجعاتهم مع مؤسّساتهم الأم، والمحاسبة عند أيّ تقصير أو تهاون.

• التنسيق والتعاون بين وزارة الشؤون الاجتماعيّة وروابط المتقاعدين للاستفادة من سياسة هذه الوزارة في رعاية المواطنين.

• تنظيم ورَش عمل متخصّصة يعالج كلّ منها محورًا من المحاور المرتبطة بالموضوع (الصحّة- العمل- الضمان الاجتماعي...).

• تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ التوصيات التي أُقرّت في هذه الورشة.