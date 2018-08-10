دعوة إلى تقديم أوراق بحثيّة للمؤتمر الاقليمي التاسع "الذكاء الاصطناعي في الأمن والدفاع" (AISD 2019)

الاثنين, 17 أيلول 2018

برعاية فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون، ينظّم مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية في الجيش اللبناني مؤتمرًا بعنوان: "الذكاء الاصطناعي في الأمن والدفاع" (AISD 2019)، وذلك بتواريخ 26 – 27 – 28 – 29 آذار 2019 في فندق مونرو ــــ بيروت.

تدعو قيادة الجيش - مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية الباحثين، والأكاديميين، والأخصائيين وشركات المعلوماتية إلى المشاركة في تقديم الدراسات والبحوث العلمية والتقنية في مختلف مجالات التكنولوجيا الذكية والمعلوماتية في قطاعَيْ الأمن والدفاع، مع التركيز على مواضيع الأمن القومي، ومكافحة الإرهاب، والحرب السبيرانية، والعمليات العسكرية والدعم اللوجستي من الناحيتَيْن النظرية والعملية آخذين بعين الاعتبار استراتيجيات التطبيق ومخاطرها.

للراغبين في المشاركة الدخول إلى الرابِطَيْن التاليَيْن:



دعوة إلى تقديم أوراق بحثية: لغة عربية - لغة انكليزية.