دعوة جميع المواطنين إلى حضور وقائع معرض "ذاكرة الجيش" في مركز البيال للمعارض – فرن الشباك

الجمعة, 26 تموز 2019

برعاية قائد الجيش العماد جوزاف عون، ولمناسبة الذكرى الـ "74" لعيد الجيش، تنظم قيادة الجيش – مديرية التوجيه معرض "ذاكرة الجيش" الذي يتضمن مجموعة من الصور المتعلقة بالجيش اللبناني، تشمل عدّة مراحل من تاريخه منذ مئة عام تقريباً وصولاً إلى يومنا الحالي. لذلك تتشرف هذه القيادة بدعوة جميع المواطنين إلى حضور وقائع المعرض الذي سيقام في:

- المكان: مركز البيال للمعارض – فرن الشباك.

- الزمان: بتواريخ 30و31 /7 /2019 و1 /8 /2019 ابتداءً من الساعة 12.00 ولغاية الساعة 22.00.