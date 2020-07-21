دعوة قيادة الجيش للجمعيات والمنظّمات وبخاصة تلك العاملة في مجال إزالة الركام ومسح الأضرار وتوزيع المساعدات

الثلاثاء, 08 أيلول 2020

بناء على التعميم الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 19 /8 /2020، والذي يطلب بموجبه وضع جميع المناطق المتضرّرة جراء انفجار المرفأ ضمن نطاق غرفة الطوارئ المتقدّمة لمدينة بيروت، تدعو قيادة الجيش الجمعيات والمنظّمات غير الحكومية وبخاصة تلك العاملة في مجال إزالة الركام ومسح الأضرار وتوزيع المساعدات، إلى ضرورة التواصل مع غرفة الطوارئ المتقدمة لتنسيق الجهود وتأمين حسن سير العمل وتوفير الجهد والوقت، علماً أنّه وضعت آلية عمل هندسية تضمن حصول الجيش على المعلومات كافة بطريقة منتظمة وبمعايير موحدة.