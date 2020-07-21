دعوة للمواطنين الذين تضررت منازلهم أو محالهم التجارية ولم يتم الكشف عليها

الاثنين, 07 أيلول 2020

تدعو قيادة الجيش المواطنين الذين تضررت منازلهم أو محالهم التجارية جراء انفجار مرفأ بيروت ولم يتمّ الكشف عليها ومسح أضرارها من قبل لجان الجيش، إلى إرسال موقع الوحدة السكنية أو المحل التجاري (share location) ومن ثَمّ إرسال رقم هاتف لتسهيل التواصل مع الشخص المتضرر على الرقم التالي: 440343 /81 عبر تطبيق "واتس اب" لتتمكن لجان الجيش من إجراء عملية مسح الأضرار.

وتشدد قيادة الجيش على وجوب عدم إجراء أي اتصال بالرقم الذي تمّ تعميمه من قبلها أو ارسال أي نص وحصر التواصل بإرسال الموقع ورقم الهاتف كما ورد في الصورة المرفقة.