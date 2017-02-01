دعوة وسائل الأعلام إلى تغطية وقائع برنامج إحياء اليوم العالمي للأشخاص ذوي الحاجات الخاصة

الاثنين, 11 كانون الأول 2017

تتشرف قيادة الجيش – مديرية التوجيه، بدعوتكم إلى تغطية وقائع برنامج إحياء اليوم العالمي للأشخاص ذوي الحاجات الخاصة، والذي سيقام برعاية دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري، وبتنظيم من المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمساعدة ضحايا الالغام، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الانمائي UNDP.

- المكان: مبنى المجلس النيابي - بيروت.

- الزمان: يوم الخميس الواقع فيه 14/ 12/ 2017 الساعة 9.00 صباحاً.

• ملاحظة: لحسن إجراء التغطية الإعلامية يتم التنسيق مع ضابط الارتباط على رقم الهاتف 902208/ 03.