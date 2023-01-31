دعوة وسائل الإعلام إلى تغطية افتتاح مركز إعادة تأهيل المدمنين على المخدرات في طرابلس

الجمعة, 27 كانون الثاني 2023

تدعو قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه وسائل الإعلام إلى تغطية وقائع الحفل الذي تقيمه مديرية التعاون العسكري المدني (CIMIC) في الجيش اللبناني بمناسبة الانتهاء من إنشاء مركز إعادة تأهيل المدمنين على المخدرات ضمن مركز طرابلس الصحي الاجتماعي، بالشراكة مع المملكة الهولندية.

المركز هو الأول من نوعه في منطقة الشمال ويُعتبر إنشاؤه خطوة متقدمة في سياق الجهود التي تقوم بها قيادة الجيش لمحاربة آفة المخدرات ومنع تفاقمها في المجتمع اللبناني.