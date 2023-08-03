- En
- Fr
- عربي
دعوة وسائل الإعلام إلى تغطية افتتاح معرض صوَر لمناسبة عيد الجيش
الاثنين, 31 تموز 2023
تدعو قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه وسائل الإعلام إلى تغطية حفل افتتاح معرض صوَر بمناسبة الذكرى الثامنة والسبعين لعيد الجيش بعنوان "إرادة الصمود"، والذي سيقام برعاية قائد الجيش العماد جوزاف عون.
يتضمن المعرض مجموعة من الصور الحديثة والقديمة عن الجيش.
- المكان: باحة نصب الخالدين والمتحف العسكري في اليرزة.
- الزمان: الخميس في 3/8/2023 الساعة 17.00.
- ملاحظة:
لتأكيد الحضور، الاتصال بالضابط المنسق على رقم الهاتف 162405/03
يسمح النقل المباشر باستثناء الآليات المخصصة للنقل المباشرSNG.
- برنامج الحفل:
- 17:45 انتهاء وصول المدعوين
- 18:00 النشيد الوطني اللبناني
- كلمة ترحيبية لمدير التوجيه
- كلمة العماد قائد الجيش
- جولة داخل المعرض