دعوة وسائل الإعلام إلى تغطية جولة ميدانية على طول الخط الأزرق

الخميس, 03 آب 2023

تتشرف قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه بدعوة وسائل الإعلام إلى تغطية جولة ميدانية على طول الخط الأزرق لممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدوليّ المعتمدين في لبنان، يتخللها عرض عن الخط المذكور وتفاصيل نقاط الخلاف المتعلقة به.



- مكان الانطلاق: ثكنة بنوا بركات ــ صور.

- الزمان: الثلاثاء 8 / 8 /2023 الساعة 8.30.

ملاحظة: لمزيد من الاستفسار، الاتصال بمنسق الحكومة اللبنانية لدى قوّة الأمم المتحدة العميد منير شحاده على رقم الهاتف 636491 /03.