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دعوة وسائل الإعلام إلى تغطية حفل توعية في محافظة لبنان الشمالي بعد إعلانها خالية من مخلفات الحروب
الثلاثاء, 27 أيلول 2022
تتشرف قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، بدعوة وسائل الإعلام إلى حضور وتغطية حفل إطلاق حملة توعية في محافظة لبنان الشمالي بعد إعلانها خالية من مخلفات الحروب بالتعاون مع جامعة البلمند وبدعم من السفارة الهولندية في لبنان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، وفقاً لما يلي:
- المكان: أوتيل سان ستيفانو – البترون.
- الزمان: الاربعاء الواقع فيه 28 / 9 / 2022 الساعة 9.30 صباحاً.