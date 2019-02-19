دعوة وسائل الإعلام إلى تغطية سباق ركض وأنشطة للتوعية من مخاطر الألغام والقنابل العنقودية

الخميس, 07 آذار 2019

تتشرف قيادة الجيش – مديرية التوجيه، بدعوتكم إلى تغطية وحضور سباق ركض وأنشطة للتوعية من مخاطر الألغام والقنابل العنقودية لطلاب مدارس بلدة كفركلا وجوارها، بالتعاون مع اللجنة الوطنية للتوعية من مخاطر الألغام، بحضور السيدة رندا عاصي بري، رئيسة الجمعية اللبنانية لرعاية المعوقين، وشخصيات سياسية، وبدعم من الحكومة البريطانية.

• المكان: الحديقة العامة - كفركلا.

• الزمان: يوم الجمعة الواقع فيه 8/ 3/ 2019 الساعة 8.00.