دعوة وسائل الإعلام إلى تغطية عملية توزيع حصص غذائية في منطقة الشمال

السبت, 09 أيار 2020

تتشرّف قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، بدعوتكم إلى تغطية وقائع عملية توزيع حصص غذائية مقدَّمة كهبة من جمعية الثقة الخيرية للعمل الإجتماعي على عائلات محتاجة في منطقة الشمال وذلك في إطار برنامج التعاون العسكري ـــ المدني ((CIMIC، وفقاً لما يلي:

مكان التوزيع: منطقة الشمال.