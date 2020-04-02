دعوة وسائل الإعلام إلى تغطية عملية توزيع حصص غذائية في منطقة الشمال

الأربعاء, 13 أيار 2020

تتشرّف قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، بدعوتكم إلى تغطية وقائع عملية توزيع حصص غذائية مقدَّمة كهبة من مجموعة تجار مدينة طرابلس على عائلات محتاجة في منطقة الشمال وذلك في إطار برنامج التعاون العسكري ـــ المدني (CIMIC)، وفقاً لما يلي:

مكان التوزيع: منطقة الشمال (التبانة، جبل محسن، الميناء، باب الرمل، القبة والزاهرية).

الزمان: يوم الخميس الواقع في 14 / 5 / 2020 اعتباراً من الساعة 9.00.