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دعوة وسائل الإعلام إلى تغطية عملية توزيع خبز وأكياس علف في منطقة الشمال
الأربعاء, 04 تشرين الثاني 2020
تتشرّف قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، بدعوتكم إلى تغطية عملية توزيع /7700/ ربطة خبز في بعض أحياء مدينة طرابلس وكمية من أكياس العلف على بعض مربي المواشي في منطقة الشمال وذلك في إطار برنامج التعاون العسكري ـــ المدني (CIMIC)، وفقاً لما يلي:
- مكان توزيع الخبز:
(البداوي، وادي النحلة، جبل محسن، التبانة) بتاريخ 5 / 11 /2020.
(المنكوبين، باب الرمل، الميناء) بتاريخ 6 / 11 /2020.
- مكان توزيع العلف على بعض مربي المواشي:
(بشري، الكورة، الضنية، البترون) بتاريخ 5 / 11 /2020.
(عكار، المنية) بتاريخ 6 / 11 /2020.