دعوة وسائل الإعلام إلى تغطية نشاطات المنتدى السابع للأعمال المتعلقة بالألغام

الاثنين, 26 أيلول 2022

تتشرف قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، بدعوة وسائل الإعلام إلى حضور وتغطية نشاطات المنتدى السابع للأعمال المتعلقة بالألغام الذي يقام بالتعاون مع السفارة الهولندية في لبنان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP وحضور عدد من سفراء الدول وممثلين عن الجهات الداعمة للبرنامج اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام، وفقاً لما يلي: