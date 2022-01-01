- En
- Fr
- عربي
دعوة وسائل الإعلام إلى تغطية نشاطات المنتدى السابع للأعمال المتعلقة بالألغام
الاثنين, 26 أيلول 2022
تتشرف قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، بدعوة وسائل الإعلام إلى حضور وتغطية نشاطات المنتدى السابع للأعمال المتعلقة بالألغام الذي يقام بالتعاون مع السفارة الهولندية في لبنان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP وحضور عدد من سفراء الدول وممثلين عن الجهات الداعمة للبرنامج اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام، وفقاً لما يلي:
- المكان: فندق Kempinski Summerland – بيروت.
- الزمان: الثلاثاء الواقع فيه 27 /9 /2022 الساعة 9.30 صباحاً.