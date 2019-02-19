دعوة وسائل الإعلام إلى تغطية وحضور حفل إطلاق دراسة في الجامعة الأميركية في بيروت

الجمعة, 15 آذار 2019

برعاية معالي وزير الدفاع الوطني، تتشرف قيادة الجيش – مديرية التوجيه، بدعوتكم إلى حضور وتغطية وقائع حفل إطلاق دراسة في الجامعة الأميركية في بيروت AUB حول "الجدوى الاجتماعية- الاقتصادية للأعمال المتعلقة بالألغام في لبنان"، بحضور شخصيات سياسية وعسكرية وهيئات ديبلوماسية وعدد من الفعاليات والمدنيين.

- المكان: الجامعة الأميركية - بيروت.

- الزمان: يوم الإثنين الواقع فيه 18/ 3/ 2019 الساعة 15.00.



• ملاحظة: لمزيد من الاستفسار الاتصال بالضابط المنسق على رقم الهاتف 240053/ 03