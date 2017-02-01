دعوة وسائل الإعلام إلى تغطية وحضور حفل إطلاق مدوّنة سلوك تراعي حقوق الإنسان

الجمعة, 25 كانون الثاني 2019

برعاية قائد الجيش العماد جوزاف عون، تتشرف قيادة الجيش – مديرية التوجيه، بدعوتكم إلى حضور وتغطية وقائع حفل إطلاق مدوّنة سلوك تراعي حقوق الإنسان على صعيد الجيش، تحضره سلطات رسمية وعسكرية وهيئات ديبلوماسية وعدد من الفعاليات والمدنيين.

المكان: الفندق العسكري المركزي - مونرو.

الفندق العسكري المركزي - مونرو. الزمان: يوم الثلاثاء الواقع فيه 29 /1 /2019 الساعة 10.00.

ملاحظة: لمزيد من الاستفسار الاتصال بالضابط المنسق على رقم الهاتف 988966 /70