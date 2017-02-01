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دعوة وسائل الإعلام إلى تغطية وحضور حفل توزيع جوائز لمناسبة عيد الاستقلال الـ 75
الثلاثاء, 18 كانون الأول 2018
تتشرف قيادة الجيش – مديرية التوجيه، بدعوتكم إلى تغطية وحضور حفل توزيع جوائز للطلاب الجامعيين الفائزين بالأعمال الثلاثة الأولى من الفئات الآتية: أفضل ملصق إعلاني، أفضل شِعر وأفضل عمل فني لمناسبة عيد الاستقلال الـ75.
• المكان: النادي العسكري المركزي - المنارة.
• الزمان: يوم الخميس الواقع فيه 20 /12 /2018 الساعة 17.00.
• ملاحظة: لمزيد من الاستفسار الاتصال بالضابط المنسق على رقم الهاتف: 162405 /03