دعوة وسائل الإعلام إلى تغطية وحضور حفل رسيتال ميلادي لأولاد العسكريين الشهداء

الأربعاء, 12 كانون الأول 2018

برعاية قائد الجيش العماد جوزاف عون ولمناسبة الأعياد المجيدة، تتشرف قيادة الجيش – مديرية التوجيه، بدعوتكم إلى حضور وتغطية وقائع الحفل الترفيهي الذي تقيمه مدرسة الأليزه - الحازمية لأولاد العسكريين الشهداء، وتتخلله أغانٍ ميلادية وتوزيع هدايا على الأولاد.

- المكان: وزارة الدفاع الوطني- قاعة العماد نجيم - اليرزة.

- الزمان: يوم السبت الواقع فيه 15 /12 /2018 الساعة 10.30.