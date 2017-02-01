دعوة وسائل الإعلام إلى تغطية وحضور ورشة عمل لدعم لبنان في تطبيق التزاماته في اتفاقية الذخائر العنقودية

الثلاثاء, 21 كانون الثاني 2020

تتشرف قيادة الجيش – مديرية التوجيه، بدعوتكم إلى تغطية وحضور ورشة عمل لدعم لبنان في تطبيق التزاماته في اتفاقية الذخائر العنقودية على مستوى الخبراء والدول الداعمة، يحضرها عدد من سفراء الدول، وممثلين عن الجهات المانحة والمنظمات والجمعيات العاملة في مجال العمليات الإنسانية للأعمال المتعلقة بالألغام.

•المكان: فندق Crowne Plaza- بيروت.

•الزمان: يوم الأربعاء الواقع فيه 22 /1 /2020، الساعة 8.00.