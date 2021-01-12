- En
- Fr
- عربي
دعوة وسائل الإعلام إلى تغطية وصول طائرتين مغربيتين تنقلان كمية من المواد الغذائية المقدّمة كهبة للجيش اللبناني والشعب اللبناني
الاثنين, 19 نيسان 2021
تدعو قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه وسائل الإعلام إلى تغطية وقائع وصول طائرتين مغربيتين تنقلان كمية من المواد الغذائية المقدمة كهبة من المملكة المغربية للجيش اللبناني والشعب اللبناني ضمن ثماني طائرات وصلت ستٌ منها خلال الأيام الأخيرة، وذلك بحضور سفير المملكة في لبنان السيد محمد أكرين، وفقاً لما يلي:
- مكان الوصول: مطار رفيق الحريري الدولي ــ بيروت.
- الزمان: يوم الثلاثاء الواقع فيه 20 /4 /2021 اعتباراً من الساعة 7.15.