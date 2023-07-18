دعوة وسائل الإعلام إلى تغطية وقائع اختتام تمرين Resolute Union 2023

الأحد, 16 تموز 2023

تتشرف قيادة الجيش – مديرية التوجيه بدعوة وسائل الإعلام إلى تغطية وقائع اختتام تمرين Resolute Union 2023، الذي أُطلِق بتاريخ 10 / 7 /2023 ونُفِّذ بقيادة القوات البحرية في الجيش ومشاركة وحدات أخرى، بالإضافة إلى عناصر من فرق التدريب الأميركية والبريطانية والفرنسية، ووحدات أردنية وعراقية ومصرية.

- الزمان: الثلاثاء 18 / 7 /2023 الساعة 9.00

- المكان: حقل رماية حنوش.

• ملاحظة: تسهيلاً للعمل والتغطية، يرجى الاتصال بالضابط المنسق على رقم الهاتف 162405 /03