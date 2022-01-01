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دعوة وسائل الإعلام إلى تغطية وقائع المؤتمر الصحفي الذي سيُعقد بهدف عرض مسار مهمة البحث عن المركب الغارق قبالة مدينة طرابلس ونتائجها
الخميس, 25 آب 2022
تدعو قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه وسائل الإعلام إلى تغطية وقائع المؤتمر الصحفي الذي سيُعقد بهدف عرض مسار مهمة البحث عن المركب الغارق قبالة مدينة طرابلس ونتائجها.
الزمان: الجمعة ٢٠٢٢/٨/٢٦ الساعة ١٥:٠٠.
المكان: مرفأ طرابلس.
ملاحظة: تسهيلاً للعمل والتغطية، يرجى الحضور قبل نصف ساعة من بدء المؤتمر والاتصال بالضابط المنسق على رقم الهاتف ٢٩٨٠٤١ /٠٣