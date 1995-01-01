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دعوة وسائل الإعلام إلى تغطية وقائع حفل افتتاح الشبكة الوطنية للمحطات المرجعية ذات الرصد المستمر لتحديد المواقع
الأربعاء, 08 آذار 2023
تــــتشرف قيـــــــادة الجيـــــش – مديـــرية التوجيـــــه، بـــدعوة وسائـــل الإعلام إلى تــغـــطية وقــــائع حـــفل افتتاح الشــــــبكــة الوطنــــيــــة للــمحـــطــات المرجعـــيــــة ذات الرصـــــد المستــمــــر لتحــديــــد الــــمــــواقــع
(National Network for Continuously operating reference stations (LEB – CORS)) الذي يقام برعاية قائد الجيش العماد جوزاف عون وحضور سلطات سياسية ورسمية وممثلين عن الأجهزة الأمنية والعسكرية.
• المكان: كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان.
• الزمان: يوم الجمعة الواقع فيه 10/ 3/ 2023، الساعة 8.30 .