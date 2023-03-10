دعوة وسائل الإعلام إلى تغطية وقائع حفل افتتاح الشبكة الوطنية للمحطات المرجعية ذات الرصد المستمر لتحديد المواقع

الخميس, 09 آذار 2023

تــــتشرف قيـــــــادة الجيـــــش – مديـــرية التوجيـــــه، بـــدعوة وسائـــل الإعلام إلى تــغـــطية وقــــائع حـــفل افتتاح الشــــــبكــة الوطنــــيــــة للــمحـــطــات المرجعـــيــــة ذات الرصـــــد المستــمــــر لتحــديــــد الــــمــــواقــع

(National Network for Continuously operating reference stations (LEB – CORS)) الذي يقام برعاية قائد الجيش العماد جوزاف عون وحضور سلطات سياسية ورسمية وممثلين عن الأجهزة الأمنية والعسكرية.

المكان: كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان.

الزمان: يوم الجمعة الواقع فيه 10/3/2023، الساعة 8.30.

ملاحظة: لتأكيد الحضور، الاتصال بالضابط المنسق على رقم الهاتف 162405/03