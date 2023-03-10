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دعوة وسائل الإعلام إلى تغطية وقائع حفل افتتاح الشبكة الوطنية للمحطات المرجعية ذات الرصد المستمر لتحديد المواقع
الخميس, 09 آذار 2023
تــــتشرف قيـــــــادة الجيـــــش – مديـــرية التوجيـــــه، بـــدعوة وسائـــل الإعلام إلى تــغـــطية وقــــائع حـــفل افتتاح الشــــــبكــة الوطنــــيــــة للــمحـــطــات المرجعـــيــــة ذات الرصـــــد المستــمــــر لتحــديــــد الــــمــــواقــع
(National Network for Continuously operating reference stations (LEB – CORS)) الذي يقام برعاية قائد الجيش العماد جوزاف عون وحضور سلطات سياسية ورسمية وممثلين عن الأجهزة الأمنية والعسكرية.
المكان: كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان.
الزمان: يوم الجمعة الواقع فيه 10/3/2023، الساعة 8.30.
ملاحظة: لتأكيد الحضور، الاتصال بالضابط المنسق على رقم الهاتف 162405/03