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دعوة وسائل الإعلام إلى تغطية وقائع عملية توزيع نحو 3000 حصة غذائية
الأربعاء, 20 كانون الأول 2017
تتشرف قيادة الجيش – مديرية التوجيه، بدعوتكم إلى تغطية وقائع عملية توزيع نحو 3000 حصة غذائية على عددٍ من العائلات في مدينة طرابلس، وذلك في إطار برنامج التعاون العسكري – المدني (CIMIC) وبتمويل من دار الافتاء، وفقاً لما يلي:
- أمكنة التوزيع: باب التبانة، الحارة البرانية، الميناء وباب الرمل - طرابلس.
- الزمان ونقطة تجمع الإعلاميين: يوم الخميس الواقع فيه 21 / 12 /2017 الساعة 10.00 في ثكنة القبة - طرابلس.
• ملاحظة: لحسن إجراء التغطية الإعلامية، يتم الاتصال مع الضابط المنسق على رقم الهاتف 254438/ 03 .