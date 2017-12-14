دعوة وسائل الإعلام إلى تغطية وقائع عملية توزيع نحو 3000 حصة غذائية

الأربعاء, 20 كانون الأول 2017

تتشرف قيادة الجيش – مديرية التوجيه، بدعوتكم إلى تغطية وقائع عملية توزيع نحو 3000 حصة غذائية على عددٍ من العائلات في مدينة طرابلس، وذلك في إطار برنامج التعاون العسكري – المدني (CIMIC) وبتمويل من دار الافتاء، وفقاً لما يلي:



- أمكنة التوزيع: باب التبانة، الحارة البرانية، الميناء وباب الرمل - طرابلس.



- الزمان ونقطة تجمع الإعلاميين: يوم الخميس الواقع فيه 21 / 12 /2017 الساعة 10.00 في ثكنة القبة - طرابلس.

• ملاحظة: لحسن إجراء التغطية الإعلامية، يتم الاتصال مع الضابط المنسق على رقم الهاتف 254438/ 03 .