دعوة وسائل الإعلام إلى تغطية وقائع مؤتمر التعاون العسكري - المدني

الاثنين, 23 نيسان 2018

تتشرف قيادة الجيش – مديرية التوجيه بدعوتكم إلى حضور وتغطية وقائع مؤتمر التعاون العسكري – المدني، برعاية قائد الجيش العماد جوزاف عون وبحضور سلطات رسمية وعسكرية وهيئات ديبلوماسية وعدد من الفعاليات والمدنيين.

• المكان: الفندق العسكري المركزي ( مونرو) – قاعة المؤتمرات.

• الزمان: يوم الأربعاء الواقع في 25 / 4 / 2018 الساعة 10.00.

ملاحظة :

• لمزيد من الاستفسار عن وقائع الموتمر الاتصال بالضابط المنسق على الرقم: 194045 / 79