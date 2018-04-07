دعوة وسائل الإعلام إلى تغطية وقائع مؤتمر التعاون العسكري - المدني

الاثنين, 23 نيسان 2018

تتشرف قيادة الجيش – مديرية التوجيه بدعوتكم إلى حضور وتغطية وقائع مؤتمر التعاون العسكري – المدني، برعاية قائد الجيش العماد جوزاف عون وبحضور سلطات رسمية وعسكرية وهيئات ديبلوماسية وعدد من الفعاليات والمدنيين.

 

•    المكان: الفندق العسكري المركزي ( مونرو) – قاعة المؤتمرات.
•    الزمان: يوم الأربعاء الواقع في 25 / 4 / 2018 الساعة 10.00.

 

ملاحظة :
•    لمزيد من الاستفسار عن وقائع الموتمر الاتصال بالضابط المنسق على الرقم: 194045 / 79

 