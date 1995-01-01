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دعوة وسائل الإعلام إلى تغطية وقائع مؤتمر طبي وطني
الاثنين, 13 شباط 2023
تتشرف قيادة الجيش – مديرية التوجيه، بدعوة وسائل الإعلام إلى تغطية وقائع مؤتمر طبي وطني بعنوان" الرعاية الصحية العسكرية من الجيش إلى كل الوطن" برعاية قائد الجيش العماد جوزاف عون وحضور وزير الصحة العامة الدكتور فراس أبيض، بالإضافة إلى مشاركة فعاليات طبية ونقابية وجامعية وسياسية وممثلين عن الأجهزة الأمنية والعسكرية.
- المكان: فندق الهيلتون – حبتور – سن الفيل.
- الزمان: يوم الخميس الواقع فيه 16 / 2 / 2023، اعتباراً من الساعة 8.30 ولغاية الساعة 17.00.
- ملاحظة: لتأكيد الحضور، الاتصال بالضابط المنسق على رقم الهاتف 588974 /03 ، قبل 15 / 2 / 2023.