دعوة وسائل الإعلام إلى تغطية وقائع مؤتمر طبي وطني

الاثنين, 13 شباط 2023

تتشرف قيادة الجيش – مديرية التوجيه، بدعوة وسائل الإعلام إلى تغطية وقائع مؤتمر طبي وطني بعنوان" الرعاية الصحية العسكرية من الجيش إلى كل الوطن" برعاية قائد الجيش العماد جوزاف عون وحضور وزير الصحة العامة الدكتور فراس أبيض، بالإضافة إلى مشاركة فعاليات طبية ونقابية وجامعية وسياسية وممثلين عن الأجهزة الأمنية والعسكرية.