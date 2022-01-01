دعوة وسائل الإعلام إلى تغطية وقائع نقل الغواصة من مرفأ طرابلس وبدء عملها في موقع غرق المركب

الأحد, 21 آب 2022

تدعو قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه وسائل الإعلام إلى تغطية وقائع نقل الغواصة التي ستعمل على سحب المركب الذي غرق بتاريخ 23 /4 /2022 قبالة مدينة طرابلس، وذلك من مرفأ المدينة إلى موقع غرق المركب لبدء العمل على سحبه، مع الإشارة إلى أن الإعلاميين سينقلون إلى الموقع المذكور على متن مركب تابع للجيش اللبناني.

مكان تجمع الإعلاميين: مرفأ طرابلس.

الزمان: الإثنين الواقع فيه 22 /8 /2022 الساعة 7:30 صباحاً.

ملاحظة: يرجى من كل وسيلة إعلامية راغبة في تغطية هذا الحدث إبلاغ قيادة الجيش بعدد مندوبيها الموفدين عبر الإتصال بالضابط المنسق على رقم الهاتف 162405/ 03 وذلك حتى تاريخ 21 /8 /2022 الساعة 16.00 حداً أقصى.