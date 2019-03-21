دعوة وسائل الإعلام إلى حضور وتغطية حفل الإعلان عن إطلاق الحملة الوطنية التذكيرية للتوعية من مخاطر الألغام والقنابل العنقودية والذخائر غير المنفجرة

الاثنين, 01 نيسان 2019

برعاية قائد الجيش العماد جوزاف عون، وبحضور سلطات رسمية وعسكرية وعدد من الشخصيات المدنية، تتشرف قيادة الجيش – مديرية التوجيه بدعوتكم إلى حضور وتغطية حفل الإعلان عن إطلاق الحملة الوطنية التذكيرية للتوعية من مخاطر الألغام والقنابل العنقودية والذخائر غير المنفجرة، الذي يقيمه المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام بالتعاون مع اللجنة الوطنية للتوعية من مخاطر الألغام.

- المكان: المدرسة الإقليمية لنزع الألغام لأهداف إنسانية في لبنان - ثكنة سعيد الخطيب - حمانا.

- الزمان: يوم الخميس الواقع فيه 4 / 4 /2019 الساعة 9.00.

لذا تدعو هذه القيادة وسائل الإعلام الراغبة بتغطية وقائع الحفل إلى وجوب إيداع مديرية التوجيه حتى تاريخ 3 / 4 /2019 حداً أقصى المستندات التالية:

- لائحة إسمية عامة بالمندوبين والمصورين.

- صورة عن بطاقة الهوية لكل مندوب، عبر البريد الإلكتروني: press@lebarmy.gov.lb

• ملاحظة: لمزيد من الاستفسار الاتصال بالضابط المنسق على رقم الهاتف: 240053 /03