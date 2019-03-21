دعوة وسائل الإعلام إلى حضور وتغطية حفل توقيع إتفاقية بين وزارة الخارجية الفرنسية ووزارة الدفاع الوطني

الأربعاء, 11 كانون الأول 2019

تتشرف قيادة الجيش – مديرية التوجيه، بدعوتكم إلى حضور وتغطية حفل توقيع رسمي على إتفاقية بين وزارة الخارجية الفرنسية ووزارة الدفاع الوطني حول تطوير المدرسة الإقليمية لنزع الألغام لأهداف إنسانية في لبنان في إطار مشروع الاتحاد الأوروبي، بحضور السفير الفرنسي في لبنان وممثلين عن الاتحاد الأوروبي.