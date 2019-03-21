دعوة وسائل الإعلام إلى حضور وتغطية وقائع احتفال تخريج تلامذة رتباء السنة الثالثة

الاثنين, 15 نيسان 2019

تتشرف قيادة الجيش – مديرية التوجيه، بدعوتكم إلى حضور وتغطية وقائع احتفال تخريج تلامذة رتباء السنة الثالثة المسمّاة دورة المعاون الشهيد طوني الحزوري، والذي سيقام بحضور ممثل العماد قائد الجيش وعدد من الشخصيات الرسمية والروحية والاجتماعية، إلى جانب ذوي المتخرجين وضباط من الجيش والأجهزة الأمنية.

- المكان: معهد التعليم – ثكنة محمد مكي – بعلبك.

- الزمان: يوم الأربعاء الواقع فيه 17 / 4 / 2019 الساعة 9.30.