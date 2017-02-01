دعوة وسائل الإعلام إلى حضور وتغطية وقائع حفل غداء تكريمي وتوزيع شيكات لضحايا الألغام والقنابل العنقودية

الأربعاء, 12 كانون الأول 2018

تتشرف قيادة الجيش – مديرية التوجيه، بدعوتكم إلى حضور وتغطية وقائع حفل غداء تكريمي وتوزيع شيكات لضحايا الألغام والقنابل العنقودية، بحضور مندوبين عن سفارة الولايات المتحدة الأميركية في لبنان، معهد مارشال الأميركي MLI، الاتحاد الأوروبي، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، اللجنة الوطنية لمساعدة ضحايا الألغام وعدد من ضباط الجيش.

- المكان: المدرسة الإقليمية لنزع الألغام لأهداف إنسانية في لبنان - ثكنة سعيد الخطيب – حمانا.

- الزمان: يوم الجمعة الواقع فيه 14 /12 /2018 الساعة 11.30.