دعوة وسائل الإعلام الراغبة بتغطية العرض العسكري لمناسبة الذكرى الثامنة والسبعين للاستقلال إلى رفع المستندات المطلوبة

الاثنين, 15 تشرين الثاني 2021

برئاسة فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، تقيم قيادة الجيش لمناسبة الذكرى الثامنة والسبعين للاستقلال، عرضاً عسكرياً في وزارة الدفاع الوطني - اليرزة بتاريخ 22/11/2021.

لذا تدعو هذه القيادة، وسائل الإعلام الراغبة بتغطية العرض العسكري إلى وجوب إيداع مديرية التوجيه حتى تاريخ 18 /11/ 2021 حداً أقصى المستندات التالية:

- لائحة اسمية عامة بالمندوبين والمصورين والتقنيين، عبر طلب رسمي من الوسيلة الإعلامية.

- صورة عن بطاقتي الهوية والصحافية لكل مندوب.

عبر البريد الإلكتروني: press@lebarmy.gov.lb

• ملاحظة: سيتم نقل وقائع العرض العسكري مباشرةً عبر تلفزيون لبنان، لذا يطلب من وسائل الإعلام التنسيق مع التلفزيون المذكور، لتحديد كيفية النقل عبر شاشاتهم.

• لمزيد من الاستفسار: الاتصال بالضابط المنسق على الرقم 162405/ 03