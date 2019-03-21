دعوة وسائل الإعلام الراغبة بتغطية العرض العسكري لمناسبة الذكرى السادسة والسبعين للاستقلال إلى رفع المستندات المطلوبة

الثلاثاء, 19 تشرين الثاني 2019

برئاسة فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، تقيم قيادة الجيش لمناسبة الذكرى السادسة والسبعين للاستقلال، عرضاً عسكرياً في وزارة الدفاع الوطني - اليرزة بتاريخ 22 / 11 / 2019.

لذا تدعو هذه القيادة، وسائل الإعلام الراغبة بتغطية العرض العسكري إلى وجوب إيداع مديرية التوجيه حتى تاريخ 19 / 11 / 2019 حداً أقصى المستندات التالية:



- لائحة اسمية عامة بالمندوبين والمصورين والتقنيين، عبر طلب رسمي من الوسيلة الإعلامية.

- صورة عن بطاقتي الهوية والصحافية لكل مندوب.

عبر البريد الإلكتروني: press@lebarmy.gov.lb