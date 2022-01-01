دعوة وسائل الإعلام لتغطية احتفال عيد الجيش في الكلية الحربية

الخميس, 07 تموز 2022

بمناسبة عيد الجيش، سيقام احتفال مركزي بتاريخ 1 /8 /2022 في الكلية الحربية – الفياضية، يرأسه فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ويتم فيه تقليد التلامذة الضباط المتخرجين سيوفهم.

لذا تدعو قيادة الجيش – مديرية التوجيه، وسائل الإعلام الراغبة في تغطية وقائع الاحتفال، إلى إيداع هذه المديرية وحتى تاريخ 25 /7 /2022 حداً أقصى ما يلي:



- لائحة اسمية عامة بالمندوبين والمصورين والتقنيين، (مرفقة بصورة عن بطاقة الهوية وصورة عن البطاقة الصحافية لكل منهم، على أن تتضمن البطاقة الصحافية صورة شمسية حديثة لصاحب العلاقة).

- لائحة بالسيارات المستخدمة تبيّن نوع السيارة ورقمها ولونها إضافة إلى صورة رخصة السير (الدفتر) لكل منها.

• ضرورة إرسال المستندات المطلوبة على موقع البريد الإلكتروني: Press@lebarmy.gov.lb

• لمزيد من الاستفسار: الاتصال بالضابط المسؤول على رقم الهاتف: 588974/ 03.